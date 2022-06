Że ho ho projektowanie wnętrz

Pomagam ludziom tworzyć miejsca do życia od 2010 roku. Projektuję bardzo zróżnicowane przestrzenie według bardzo różnych potrzeb moich klientów. Codziennie podejmuję decyzje, których efekty istnieją długodystansowo. Staram się, aby współpraca ze mną była owocna w piękne, użyteczne i trwałe miejsca, a czasem nawet spełniające najskrytsze marzenia. Częścią procesu tworzenia wnętrza jest projektowanie mebli i detali, wszelkich dekoracji a nawet malowanych przeze mnie obrazów tak, aby każda przestrzeń stała się unikatowa, autorska. Każdy projekt doprowadzony do końca sprawia mi ogromną satysfakcję…a co chyba najważniejsze naprawdę uwielbiam swoją pracę !