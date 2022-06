Zielona Fala

Dwie kobiety, dwie różne osobowości, jeden wspólny cel – zarażanie miłością do ogrodów. Wykorzystując możliwości jakie daje natura, urzeczywistniamy marzenia o kojącej przystani wokół domu. Z niewyczerpaną energią i pozytywnym zakręceniem tworzymy miejsca unikatowe, bo oddające charakter ich użytkowników. Inspiracje czerpiemy z nich samych – tego, co lubią, co im się podoba, w jakim otoczeniu czuliby się zrelaksowani. Słuchamy potrzeb, by następnie niesprecyzowane jeszcze wizje ubrać w profesjonalny projekt.