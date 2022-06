MEBLE HOSTA

Firma HOSTA MEBLE istnieje na polskim rynku od 1981 roku.Jesteśmy producentem wysokiej jakości mebli na wymiar tworzonych na zamówienie.

Utrzymując rodzinny charakter działalności mamy możliwość wykorzystywać wieloletnie doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Praca, którą się zajmujemy jest naszą pasją. To co nas różni od innych firm to przede wszystkim indywidualne podejście. Unikatowe meble kuchenne zaprojektowane i wyprodukowane na wymiar. Wszystko po to, abyś spełnił swoje marzenia i mógł cieszyć się swoim otoczeniem.

Naszą misją jest - realizowanie marzeń od kuchni !