MIA studio to zespół architektów krajobrazu. Projektowanie ogrodów, balkonów, tarasów oraz przestrzeni publicznych to zakres działania zespołu młodych projektantów. Architekci rozszerzali swoje umiejętności wykonując projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą, w szczególności w Niemczech i Portugalii. Stale poszukują optymalnych rozwiązań, w swoich projektach odwołując się do potrzeb klientów, funkcjonalności oraz nowoczesnych trendów. Są laureatami wielu konkursów architektonicznych, a w projektowaniu stawiają na potrzeby człowieka i podniesienie komfortu życia oraz kontakt z naturą. Ciekawość świata w połączeniu z architekturą krajobrazu daje im niepohamowane możliwości w zmienianiu mikro i makro przestrzeni.