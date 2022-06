Venturi Home Solutions

Nasza firma obecna jest na rynku ogólnopolskim od 2006 roku. Od początku działalności naszym celem było dostarczanie naszym klientom kompleksowej obsługi w zakresie instalacji Inteligentnego Domu czyli zintegrowanego sterowania oświetleniem i roletami, systemów multiroom, sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją i oraz tworzeniem indywidualnych rozwiązań autorskich. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług pracujemy na sprzęcie i systemach sprawdzonych firm o światowej renomie takich jak KNX, Lutron, SpeakerCraft, ReQuest, Fibaro itd...

Zakres naszych usług to również tworzenie profesjonalnych systemów i instalacji Audio/Video, niezależnie czy jest to małe kino domowe w salonie czy też dedykowane pomieszczenie kinowe. Niezależnie od charakteru instalacji, nasz klient może liczyć na kompleksową obsługę, począwszy od wizji lokalnej, poprzez projekt, wykonanie instalacji, dobór i montaż sprzętu, oraz końcowe programowanie/kalibracje/strojenie instalacji mające na celu dopasowanie jej do wymagań użytkownika. Wszystko w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze.

Zapraszamy do odwiedzenia w naszym showroomie w Łodzi i zaznajomienia się osobiście z proponowanymi przez nas rozwiązaniami.