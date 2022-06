Podstawowymi obszarami biznesowymi, na których skupia się działalność naszej pracowni, jest architektura kubaturowa i architektura wnętrz, a także obiekty komercyjne oraz obiekty znajdujące się pod opieką konserwatora zabytków.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, firmami, jak i instytucjami publicznymi.

Działamy w Polsce i za granicą, jednak większość inwestycji zrealizowaliśmy na Śląsku.

Wspomagając naszych klientów w kreowaniu inwestycji, szukamy rozwiązań funkcjonalnych, niesztampowych i ponadczasowych. Przykładamy dużą wagę do ekonomicznych uwarunkowań inwestycji. Analizujemy potrzeby klienta oraz kontekst przestrzenny i kulturowy.

Wiemy, że architektura to nie tylko proces twórczy i zabawa formą ale również olbrzymia odpowiedzialność za funkcjonalny i ekonomiczny sukces inwestycji.

Łamiemy stereotypy i przekonujemy klientów do odważnych rozwiązań. Mamy szacunek do prostoty, która nie zawsze jest łatwa. Projektujemy przestrzeń, która stanowi o wartości dodanej do inwestycji, dzięki której wyróżnia się ona na tle innych.

Lubimy, gdy nasza architektura wywołuje emocje.

Panujemy nad przestrzenią.

Słuchamy.

Unikamy schematów.