Nasza pracownia oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie projektowania ,aranżacji i dekoracji wnętrz zarówno prywatnych jak i użyteczności publicznej.

Specjalizujemy się również w unikalnej usłudze przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu tzw.Home Staging-u.

Każdy tworzący się w naszej pracowni projekt jest dokładnie analizowany, a następnie opracowywany z dbałością o detale i ergonomiczne rozwiązania.

Wierzymy ,że nasze działania bezpośrednio przekładają sie na zdrowie i środowisko naturalne, dlatego szczególną uwagę przykładamy na rekomendowane przez nas materiały. Projektowanie wnętrz jest dla nas złożonym procesem, w którym z zaangażowaniem i płynącą z głębi serca pasją , tworzymy unikalne i spójne projekty.

Naszą misją jest dostarczanie Klientom idelanie harmonijnych wnętrz, w których odzwierciedlamy nie tylko ich preferencje ,ale przede wszystkich ich stych życia.

Są to wnętrza stworzone po to, aby czuli się w nich po prostu szczęśliwi.

More Than Design to dużo więcej niż projekt.