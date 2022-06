GLOBALO MAX

GLOBALO to polska marka okapów kuchennych. Istnieje na rynku od 2001 r. Okapy kuchenne GLOBALO cechuje wysoka jakość produktów przy zachowaniu stosunkowo atrakcyjnej ceny. Producent oferuje nam dobre i wydajne modele zaczynające się od kwoty 599 zł oraz takie, których cena wynosi 7000 zł. W związku z tym każdy klient jest w stanie znaleźć model odpowiedni dla siebie i swojego portfela.

Rodzaje okapów GLOBALO

W ofercie GLOBALO znajdują się okapy kominowe, okapy skośne, okapy wyspowe, okapy blatowe, okapy sufitowe i okapy do zabudowy. Najpopularniejszą grupą okapów są okapy przyścienne. Instaluje się je bezpośrednio nad płytą kuchenną. Wykonane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej, często z dodatkiem elementów z hartowanego, giętego, prostego lub kolorowego szkła. Kolejną grupą są okapy wyspowe. Najczęściej występują w kształcie odwróconej litery „T” całkowicie wykonane ze stali chromoniklowej inox lub z dodatkiem szkła. Ciekawie prezentują się również modele prostokątne lub okrągłe tuby tzw. cylindryczne. Okapy kuchenne blatowe przeznaczone są do zabudowy w blacie kuchennym lub nad blatem kuchennym. Dzięki swojej budowie idealnie nadają się do zamontowania nad płytą umieszczoną w rogu zamiast tradycyjnych okapów narożnych, wyspowych, czy też przyściennych. Z kolei okapy GLOBALO sufitowe montowane są w suficie podwieszanym. Urządzenia te mogą doskonale zastąpić okap wyspowy, wpasowując się w minimalistyczny styl kuchni. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich ceniących sobie przestronne wnętrza. Okap spełnia ważną rolę we wnętrzu kuchennym. Pozwala na komfortową pracę przy płycie grzewczej, a także filtruje powietrze, uwalnia otoczenie od cząsteczek brudu i tłuszczu, gwarantuje świeżość oraz pozwala uniknąć zabrudzeń i – co za tym idzie – zniszczenia mebli kuchennych.

GLOBALO wprowadziło ostatnio do oferty okap do zabudowy LOTEO, który jest bardzo dobrej jakości, pięknie wykończony, cichy i wydajny. Wykonany jest z hartowanego szkła, które o wiele lepiej sprawdza się w użytkowaniu (np. łatwiejsze czyszczenie). Dostępny jest w kolorze białym, czarnym i szarym. Podobny model właściwie nie istnieje u konkurencji, gdyż oferowane przez nią egzemplarze są zwykle połączeniem stali i szkła. Okap Loteo możemy nabyć za 1700-1800 zł. Cena modeli o podobnej klasie w firmach konkurencyjnych jest wyższa przynajmniej o 500 zł.

Energooszczędność okapów GLOBALO

W naszych domach znajduje się coraz większa ilość urządzeń elektrycznych, które przyczyniają się do wzrostu rachunków za prąd. Dlatego tak ważne jest, by okap pobierał tej energii możliwie jak najmniej. 95% produktów firmy GLOBALO znajduje się w klasie energetycznej A. Wszystkie okapy mają oświetlenie ledowe, które jest znacznie bardziej oszczędne aniżeli oświetlenie halogenowe będące częstym rozwiązaniem w okapach innych firm. Producent ten ma opatentowaną technologię innowacyjnych filtrów metalowych. Otóż są one na tyle gęste, że zatrzymują cząsteczki tłuszczu, ale wystarczająco przewiewne, by opary kuchenne bez najmniejszego problemu przedostały się do kanału wentylacyjnego. Filtry te skutecznie uniemożliwiają rozprzestrzenianie się szkodliwych substancji, dzięki czemu domownicy unikają ich wdychania, są zdrowsi, a powietrze w mieszkaniu jest czystsze. Niektóre modele okapów GLOBALO posiadają 8 warstwowy filtr, który posiada dodatkowo specjalny pasek zbierający tłuszcz - u innych producentów brakuje takiego rozwiązania. GLOBALO w pełni egzekwuje obowiązującą ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym. Każdy klient, który zakupi u nich nowy okap, może bez problemu zwrócić swoje stare urządzenie.Rozwiązaniem, które jest wysoko cenione przez użytkowników okapów GLOBALO jest sensor pary (sensor zapachu). Dzięki niemu okap sam się włącza, gdy wyczuje zapachy różne od powietrza.

Sprawny serwis i korzystne warunki gwarancji

Z danych firmy wynika, że notuje ona bardzo małą ilość napraw serwisowych. Jest to zaledwie poniżej 2% ciągu całego roku. Jako że jest ich tak mało, problemy te są rozwiązywane nadzwyczaj szybko. Skąd taki dobry wynik? Przede wszystkim stąd, że producent, przed wypuszczeniem na rynek danego modelu, dokładnie go testuje. Przed wysyłką do klienta dodatkowo sprawdza każdą sztukę urządzenia - pracownicy wyjmują je z opakowania, podłączają do prądu i diagnozują, czy wszystko jest w porządku. W GLOBALO jakiekolwiek problemy są eliminowane jeszcze w fabryce. Czasem w nowym sprzęcie elektrycznym znajdują się jakieś wady ukryte. Standardowe postępowanie gwarancyjne trwa tutaj maksymalnie 14 dni, firma ma też serwis Door2Door. Jako że GLOBALO jest rodzimym producentem, wszystkie części zamienne znajdują się w magazynie w siedzibie firmy. Są dostępne od ręki. Klient otrzymujący przesyłkę kurierską z nowym okapem ma obowiązek sprawdzić towar, żeby wyeliminować uszkodzenia powstałe podczas transportu. Gdy okaże się, że przesyłka została uszkodzona w jego trakcie i wykona on telefon do firmy w godzinach porannych - nowy okap powędruje do niego jeszcze tego samego dnia. Gdy taki telefon zostanie wykonany w godzinach popołudniowych - firma wysyła okap dnia następnego. W każdym z tych przypadków sprawa zostaje załatwiona w ciągu 24h roboczych.

GLOBALO produkuje w Polsce

Wspieranie polskiej gospodarki jest dla wielu użytkowników sprzętu AGD coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze nowego urządzenia. GLOBALO to firma polska posiadająca w naszym kraju 2 zakłady produkcyjne. Swoje punkty sprzedaży posiada zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Każdy produkt, przed wypuszczeniem na rynek, jest zawsze dokładnie testowany tak, by był zgodny z wewnętrznymi, wysokimi normami jakości. Pracownicy firmy sami są użytkownikami okapów, wiedzą zatem, na co należy zwrócić szczególną uwagę, co należy w danym modelu poprawić, żeby zadowolić najbardziej wymagających klientów. Oddolnie wprowadzają ulepszenia i innowacje wpływające na zwiększenie jakości ich produktów. Wyróżniający się design wśród rodzimych producentów Zalety lokalności marki GLOBALO dopełnia ich europejskie oraz światowe podejście do najnowszych trendów we wzornictwie i wystroju wnętrz. Firma sama projektuje swoje okapy. Dzieje się to poprzez wewnętrzne ustalenia z działem projektowym oraz zatrudnianie własnych zdolnych i doświadczonych projektantów i konstruktorów. Obserwują oni rozwój branży, badają, czego klienci poszukują i na tej podstawie prototypują nowe rozwiązania.

Wyróżniający się design wśród rodzimych producentów

Zalety lokalności marki GLOBALO dopełnia ich europejskie oraz światowe podejście do najnowszych trendów we wzornictwie i wystroju wnętrz. Firma sama projektuje swoje okapy. Dzieje się to poprzez wewnętrzne ustalenia z działem projektowym oraz zatrudnianie własnych zdolnych i doświadczonych projektantów i konstruktorów. Obserwują oni rozwój branży, badają, czego klienci poszukują i na tej podstawie prototypują nowe rozwiązania.

Produkty dbające o zdrowie

Firma GLOBALO jako jedyna w Polsce wprowadziła w swoich okapach filtry plazmowe. Jest to innowacyjne, holenderskie rozwiązanie, które, dzięki procesowi jonizacji, sprawia, że powietrze w naszym domu jest całkowicie wolne od bakterii, wirusów i alergenów. Filtr plazmowy eliminuje problemy z alergią, usuwa odzwierzęce substancje uczulające, roztocza, kurz, pyłki oraz każdą inną nieczystość z powietrza. Powietrze po przejściu przez filtr plazmowy jest sterylnie czyste. W związku z tym można je pozostawić w pomieszczeniu i nasze urządzenie może pracować w trybie pochłaniacza a nie wyciągu. Zachęcamy do zwracania uwagi na pochodzenie urządzeń, z których Państwo korzystają w codziennym życiu. Wśród polskich producentów marka GLOBALO z pewnością wyróżnia się pozytywnie. Zarówno jeśli chodzi o wykorzystywane w urządzeniach technologie, wydajność silników jak i dobry design.