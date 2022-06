Usiądź wygodnie - my zajmiemy się wszystkim.

Modeco Creative Studio specjalizuje się w projektowaniu wnętrz oraz wzornictwie przemysłowym.

Pracowania została założona przez Magdę Olszewską, absolwentkę Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zdobywała nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami, między innymi podczas stypendium na Wydziale Interior Design Falmouth University w Wielkiej Brytanii. W codziennej pracy kierujemy się maksymą „Work for money, design for love”. Niepowtarzalny charakter wnętrz tworzymy poprzez indywidualne podejście do każdego projektu oraz zachowanie maksymalnej funkcjonalności przestrzeni. Naszą podstawową zaletą jest pełen nadzór nad każdym przedsięwzięciem, obejmujący jego całkowite wykonanie . Modeco Creative Studio zajmuje się kompleksową obsługą klienta, również w zakresie wyboru i zakupu wyposażenia wnętrz. Wykonujemy projekty wnętrz prywatnych, publicznych oraz komercyjnych, nie bojąc się przy tym nowych wyznań i niekonwencjonalnych rozwiązań. Współpracujemy z wykwalifikowanymi i sprawdzonymi firmami z branży budowlanej oraz wykończeniowej, które dają gwarancje pełnej satysfakcji klientów.