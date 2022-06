'WOJSZ studio' jest Trójmiejską pracownią projektową prowadzoną przez arch. Barbrarę Wojsz, która zdobyła wykształcenie kierunkowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz na Wydziale Architektury fińskiej uczelni - Tampere Teknillinen Yliopisto.

Misją pracowni jest tworzenie wnętrz indywidualnych i niepowtarzalnych jednocześnie dbając o to by projekty odpowiadały współczesnym trendom. Pracownia wykonuje projekty wnętrz na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni, okolic Trójmiasta oraz chętnie podejmuje się wykonywania projektów na terenie innych polskich miast i za granicą. Stała współpraca z wykonawcami - ekipami budowlano remontowymi oraz stolarzami umożliwia wykonanie projektu wnętrz oraz jego realizację. Zapraszamy do współpracy!

