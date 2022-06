Szalbierz Design

Agnieszka Szalbierz. Architekt wnętrz. Projektant sztuki użytkowej.

Moja autorska pracownia projektowa specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu przestrzeni prywatnych oraz użyteczności publicznej, a także projektowaniu mebli na wymiar i przedmiotów użytkowych. Architektura, wzornictwo i sztuka jest czymś więcej niż tylko pracą. Do każdego projektu podchodzę indywidualnie, z zaangażowaniem, uważnie słuchając wymagań inwestorów. Projekty powstają w wyniku starannej analizy kontekstu przestrzennego, funkcjonalnego, kulturowego oraz potrzeb klienta. Kluczowym dla mnie zadaniem jest stworzenie założenia dopasowanego do oczekiwań klienta, oraz budżetu planowanej inwestycji. Z pełnym zaangażowaniem podejmuję się zleceń wykraczających poza ramy typowych projektów i standardowych rozwiązań. W procesie projektowym szczególną wagę przykładam do relacji z klientem, terminowości oraz rzetelności opracowywanej dokumentacji, tak by etap realizacji przebiegł pomyślnie i bezproblemowo. Chcę, aby moja praca wywoływała emocje, a projektowane przeze mnie formy przestrzenne posiadały ponadczasowy walor estetyczny. Projektowanie obiektów funkcjonalnych, ekonomicznych, a zarazem unikalnych estetycznie jest wypadkową wiedzy, doświadczenia i talentu.