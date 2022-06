OPEN architekci jest pracownią, której działalność obejmuje projektowanie w zakresie architektury, urbanistyki oraz wnętrz. Bazą podejmowanych przez nas działań jest postawa otwartości wobec ludzi, idei i wyzwań zmieniającej się rzeczywistości.

Dążymy do tego, aby nasze projekty charakteryzowały się wysoką jakością autorskich rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że posługując się współczesnymi środkami wyrazu w odpowiedzialny i autentyczny sposób, możemy przyczyniać się do tego, że nowo powstająca architektura odnajdzie swoje miejsce we właściwym jej kontekście, odpowiadając na potrzeby przyszłości oraz tworząc dobre relacje z przeszłością. Pracownia w ciągu 10 lat istnienia wyspecjalizowała się w trudnych i złożonych zadaniach projektowych, budując zespół twórczych, kompetentnych architektów, podejmujących powierzane im zadania z rzetelnością i zaangażowaniem.

Portfolio OPEN architekci obejmuje swoim zakresem budownictwo mieszkaniowe, centra handlowe, usługowe, obiekty służby zdrowia, sanatoria, hotele, urzędy państwowe, obiekty użyteczności publicznej, projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych i inne.

Zdobyte doświadczenie, sprawne zarządzanie procesem projektowym, a także współpraca z renomowanymi specjalistami branżowymi pozwala nam świadczyć naszym klientom obsługę w pełnym zakresie- począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Pracownia OPEN architekci powstała w 2003 i prowadzona jest przez 3 wspólników-Przemysława Kokota, Daniela Mermera, Pawła Paradowskiego oraz partnera- Sebastiana Tabędzkiego. Obecnie zatrudnia 20 architektów