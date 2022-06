Od kiedy pamiętam pasjonowały mnie różnice kulturowe. Dlatego też, ciekawi mnie jakie trendy mieszkaniowe panują w różnych krajach lub regionach. Szczerze wierzę, że nie tylko nasza osobowość wpływa na świat zewnętrzny, ale też świat wpływa na naszą osobowość. To co nas otacza może nas motywować, pobudzać i pozytywnie nastrajać. Od tego stwierdzenia już tylko krok do zdania sobie sprawy z tego, jak ważny jest wystrój naszych mieszkań.

Dla homify piszę już od roku. W tym czasie mogłam poznać wiele trendów, mnóstwo rozwiązań projektowych i świetnych pomysłów na wykorzystanie przestrzeni. Z radością też dzielę się własnymi spostrzeżeniami i ulubionymi projektami.

Uważam, że każdy styl aranżacji ma coś fantastycznego do zaoferowania, choć najbliższe memu sercu są połączenia nowoczesności ze stylem rustykalnym. Świeże i przestronne wnętrza o ciepłej atmosferze wprawiają mnie w bardzo dobry nastrój.