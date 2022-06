justyna leśniak. architekt wnętrz.

Ukończyłam Krakowską Szkołę Wnętrz i Przestrzeni z tytułem Projektanta i Dekoratora Wnętrz. JUSSS narodziło się z pasji do pięknych wnętrz i dobrego wzornictwa. Uważam, że receptą na dobrze zaprojektowane wnętrze jest połączenie tego co piękne, z tym co funkcjonalne. Przestrzeń ma wprawiać w dobry nastrój, cieszyć oko, ale przede wszystkim wchodzić z użytkownikami w symbiozę i ułatwiać codzienne czynności. Dlatego każdy projekt jest dla mnie wyzwaniem.