W naszej pracy zajmujemy się projektami wnętrz od podstaw, jak również przeprowadzamy metamorfozy przestrzeni już istniejących. W swojej ofercie możemy zaproponować Państwu sprawdzonych i godnych polecenia wykonawców na wszystkich etapach prac – instalatorów, elektryków, stolarzy i fachowców wykończenia wnętrz, którzy solidnie wykonają i wdrożą w życie nasze pomysły.Oprócz projektów wnętrz prowadzimy nadzory autorskie nad całością realizacji. Koordynujemy wszystkie odbywające się prace, pilnujemy terminów, planujemy i nadzorujemy ich kolejność. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami, wybieramy i kupujemy materiały potrzebne do realizacji, synchronizujemy dostawy, jednym słowem zajmujemy się wszystkim od A do Z.Przy nas zdecydowanie zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze – a co najważniejsze – pozbędą się „budowalnego bólu głowy”, co chyba najbardziej przeraża przyszłych inwestorów. Korzystając z naszych usług bezstresowoprzechodzą Państwo do odbioru gotowych do zamieszkania lub wynajęcia mieszkań i domów.W swojej ofercie proponujemy równiez projekty mebli na wymiar oraz ich wykonanie. Projektujemy wszelkiego rodzaju zabudowy (szafy, garderoby, biblioteki, meble łazienkowe, kuchnie), stoły, stoliki nocne i kawowe, biurka itp.Świadczymy również usługę home stagingu, która jest szczególnie pomocna przy sprzedaży nieruchomości.

Projektujemy zarówno wnętrza prywatne i komercyjne, jak i przestrzenie użyteczności publicznej.Zapraszamy do współpracy.

Anna Pilch | 604 683 978 | annapilch@dekoratorka.pl

Izabella Bosiacka | 508 894 662 | izabellabosiacka@dekoratorka.pl