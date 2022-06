Wnętrza to moja pasja! Od kilkunastu lat wiedziałam, że chcę się nimi zajmować: już jako nastolatka z zapałem przemeblowywałam i dekorowałam swój pokój, wydając na to skromne kieszonkowe. Dziś, jestem absolwentką "Projektowania wnętrz i przestrzeni" i całymi dniami robię to, co lubię najbardziej.

Kiedy nie piszę dla Was artykułów, zazwyczaj śledzę wnętrzarskie trendy i oglądam inspirujące zdjęcia architektury z całego świata. Uwielbiam styl ekologiczny, powrót do natury, dużą ilość żywej zieleni, zróżnicowane tekstury i przytulne tkaniny. Jednym słowem, czarujące, urokliwe przestrzenie dopasowane do swoich mieszkańców... W moich katalogach znajdziecie zarówno praktyczne porady, jak i inspirujące i motywujące zdjęcia efektownych wnętrz.