Promienniki podczerwieni HEATSCOPE to efektywne urządzenia do ogrzewania, które zapewniają przyjemną temperaturę otoczenia, a jednocześnie - w zależności od modelu – wytwarzają bardzo mało światła czerwonego lub zupełnie go nie emitują.

Charakteryzują się stylowym wyglądem, mocno przytłumioną emisją światła widzialnego w porównaniu do innych promienników dostępnych na rynku oraz ponad 90% efektywnością wykorzystania energii elektrycznej. Dodatkową zaletą jest również ich bezdźwięczność oraz możliwość precyzyjnego ustawienia.