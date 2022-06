DelaBartman powstało w 2012 roku.



Jesteśmy młodym zespołem o niezaspokojonej ambicji tworzenia wnętrz niepowtarzalnych. Z każdym projektem staramy się łamać kolejną barierę i otwierać umysły naszych Klientów. Nie inspirujemy się światowym designem, my go tworzymy i wprowadzamy do wnętrz o ile jest to realne. Współpracujemy z wykonawcami, którzy starają się zrealizować nasz projekt w najdrobniejszym szczególe.