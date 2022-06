MGN Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna MGN oferuje usługi w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz oraz wykonywania projektów wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

MOŻLIWY ZAKRES PRAC:

konsultacje w zakresie aranżacji wnętrz - projekt zmian lokatorskich,

kompleksowy projekt wnętrz – obejmuje projekt funkcjonalno-przestrzenny, wizualizacje, rysunki techniczne, specyfikację materiałową,

kompleksowy projekt wnętrz z nadzorem autorskim.

Projektantka współpracuje ze sprawdzonymi ekipami, producentami i dystrybutorami. Małgorzata Górska-Niwińska swoją drogę zawodową początkowo łączyła z biznesem. Po ukończeniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczęła pracę w korporacjach. Jednak jeszcze podczas stypendium w Copenhagen Business School, zakochała się w duńskim wzornictwie i zachwyciła architekturą. Projektantka postanowiła skończyć architekturę wnętrz i została inżynierem. Od projektantki: "Pracownia MGN powstała z pasji do projektowania ciekawych i urzekających wnętrz. Proponowane przeze mnie projekty mogą być bardzo eleganckie, nowoczesne lub przytulne, ale jednocześnie zawsze funkcjonalne. W mojej pracy najważniejszy jest Klient, co wyrażam poprzez dbałość o projekt, rzetelność i terminowość obsługi oraz dobrą współpracę. Każdy projekt wnętrz to zawsze indywidualne dzieło, które powstaje w ścisłej współpracy z Klientem. Tym, co decyduje o sukcesie, jest satysfakcja Klienta, nie tylko z końcowego efektu, ale z całego procesu współpracy".