Loft System, to ponad 30 sposobów na nadanie trójwymiarowości Twoim płaskim ścianom. Przełam klasyczny wygląd prostych ścian, przestrzennymi panelami 3D marki Loft Design System. Loft System Collection to stale rozwijana przez specjalistów z zakresu wzornictwa i designu kolekcja paneli dekoracyjnych, która nada niepowtarzalnego wyrazu każdemu wnętrzu.

Loft Concrete, czyli panele dekoracyjne o strukturze betonu w lekkim wydaniu. Ze względu na lekkość paneli Loft Concrete, w odróżnieniu do płyt betonowych, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień jak również specjalistycznych klejów montażowych. Panele Loft Concrete z powodzeniem można montować również bezpośrednio na ścianach wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych. Dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych.

Loft Mural to nowa odsłona paneli dekoracyjnych marki Loft Design System

typu Premium, skierowana do najbardziej wymagających, jest to doskonałe rozwiązanie dla aranżacji wnętrz posiadających dużo wolnej przestrzeni. Wzory o wyjątkowo dużych gabarytach przeznaczone do instalacji na dużych ścianach.