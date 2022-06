IDEALS . Marta Jaślan Interiors

IDEALS interiors powstało z potrzeby piękna i perfekcjonizmu. I w ich imieniu działa. Jeśli przymierzacie się Państwo do urządzania domu lub mieszkania, zapraszam do współpracy - stworzymy razem coś wyjątkowego!

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ. Kreuję miejsca, w których żyją ludzie. Dlatego do każdego projektu przykładam dużą wagę. W zależności od potrzeb, proponuję różne formy współpracy - od jednorazowej porady aż po kompleksową realizację projektu.

HOME STAGING. Profesjonalne przygotowanie nieruchomości do szybkiej i zyskownej sprzedaży lub wynajmu. Polega na właściwej prezentacji nieruchomości oraz pokazaniu jej potencjału, tak by doprowadzić do transakcji za możliwie najwyższą cenę oraz w jak najkrótszym czasie.

Zawsze polecam sprawdzonych, godnych zaufania wykonawców.