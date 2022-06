IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO proponuje kompleksowe projektowanie wnętrz i wykończenie. Na naszych barkach spoczywa: aranżacja wnętrz, zamawianie materiałów, nadzór autorski, wykończenia wnętrz… jednym słowem wszystko. Przekazujesz nam klucze do swojego pustego wnętrza, a odbierasz wykończone mieszkanie wg uzgodnionego projektu wnętrz i budżetu. Jedyne co Ci pozostaje, to przewieźć swoje koszule i sukienki. No chyba, że zamawiasz tylko projekt wnętrz. Spotkamy się i omówimy styl jaki Ci się podoba lub zrobimy projekt on-line. Twoje wnętrze będzie ergonomiczne i praktyczne, a skoro ładne jest kwestią subiektywną, zrobimy tak, żeby podobało się przede wszystkim Tobie. Nie sugeruj się więc tym co widzisz w naszym portfolio, bo Twój projekt wnętrz będzie na pewno inny…niż wszystkie inne.