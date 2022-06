MOMA HOME to inicjatywa dwóch przyjaciółek, które swoją pasję do urządzania wnętrz postanowiły przekształcić w coś więcej... Home staging, aranżacje wnętrz mieszkalnych i biurowych, ale także wsparcie przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości to w dużym skrócie obszary działania MOMA. Potrzebujesz pomysłu na odnowienie wnętrza? Chcesz wynająć swoje mieszkanie w dobrej cenie, a przy tym przekazać obsługę wynajmu kompetentnym osobom? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, obejrzenia naszych realizacji oraz do kontaktu z nami. Obiecujemy sympatyczną rozmowę i kreatywne podejście do zleconych nam projektów:-)