R-design Sp. z o.o.

Firma R-design powstała w Krakowie w 2013 roku. Współpracę z nami możesz rozpocząć już od etapu poszukiwania lokalizacji pod budowę nieruchomości. Z zaprzyjaźnionym biurem architektonicznym stworzymy projekt, a następnie wybudujemy, wykończymy i wyposażymy Twoją nieruchomość od stanu surowego, aż „pod klucz”. W naszej ofercie można znaleźć produkty wnętrzarskie tj. armatura, ceramika, ceramika sanitarna, drewno podłogowe i ścienne, tapety, farby, tkaniny i wiele innych. Oferujemy bogatą gamę designerskich produktów ze stopów aluminium, szkła oraz zielone ściany z mchu. Posiadamy własną stolarnie, co daje nam możliwość tworzenia bardzo skomplikowanych projektów mebli. W naszym salonie oferujemy również akwarystyką słono i słodkowodną. Piękne korale na pewno przyciągną uwagę każdego w nowoczesnym wnętrzu. Opisane wyżej usługi i produkty to tylko namiastka tego co firma R-design może dla Ciebie zrobić i zaproponować. Odwiedź nasz Showroom przy ul. Zawiłej 69 w Krakowie i zapoznaj się z całą bogatą ofertą.