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    Męskie wnętrze

    EKIPA KANABE TO DWIE KOBIETY I ZATRUDNIENI PRZEZ NAS SPRAWDZENI, WYKWALIFIKOWANI, CERTYFIKOWANI WYKONAWCY: REMONTOWO-BUDOWLANI, ELEKTRYCY, HYDRAULICY, STOLARZE, TAPICERZY, SZKLARZE ITP.

    WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI, ZYSKUJESZ RZECZ NAJCENNIEJSZĄ – SPOKÓJ – MY ZAJMUJEMY SIĘ WSZYSTKIM:  PROJEKTEM, INWENTARYZACJĄ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW, ICH ZAMÓWIENIAMI I TRANSPORTEM

    NA SIEBIE BIERZEMY WSZYSTKIE PRACE WYKOŃCZENIOWE 

    NIE PRZEKRACZAMY USTALONEGO BUDŻETU, OFERUJĄC GWARANCJĘ USTALONEJ Z GÓRY CENY

    NASZE AUTORSKIE PROJEKTY SĄ WYNIKIEM ŚLEDZENIA NAJNOWSZYCH TRENDÓW W POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ ARCHITEKTURZE

    WYZWANIEM JEST STWORZENIE PIĘKNEGO WNĘTRZA ZA ROZSĄDNE PIENIĄDZE

    POSIADAMY  UBEZPIECZENIE I DAJEMY ROCZNĄ GWARANCJĘ NA WYKONANĄ PRZEZ NAS USŁUGĘ REMONTOWO – BUDOWLANĄ

    Usługi
    • projektowanie wnętrz
    • projektowanie domów
    • kompleksowa realizacja pod klucz
    Obszary usług
    • cała Polska i zagranica
    • Kielce
    Adres
    Jeleniowska 177
    25-564 Kielce
    Polska
    +48-666832822 www.kanabe.net

    Opinie

    Jan Janowski
    ponad rok temu
    Michał Sochański
    Polecam Panie, świetnie wykonują swoją pracę. Idealnie odpowiadają na potrzeby, dostosowują style do upodobań, służą cennymi wskazówkami. Co jednak najważniejsze, wzięły cały ciężar "ogarniania" inwestycji na siebie - od pierwszego kontaktu z podwykonawcami, do ostatecznego odbioru lokalu. Współpracowaliśmy zarówno w kwestii urządzenia mojego mieszkania, jak i biura. Obydwie usługi - top level. Tak to powinno wyglądać.
    około 2 lata temu
    Michal Wiewior
    Profesjonalna usługa w bardzo przystępnej cenie. KANABE kompleksowo zaprojektowało i wykończyło mi biuro. Polecam serdecznie współpracę z Paniami z KANABE.
    prawie 2 lata temu
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