EKIPA KANABE TO DWIE KOBIETY I ZATRUDNIENI PRZEZ NAS SPRAWDZENI, WYKWALIFIKOWANI, CERTYFIKOWANI WYKONAWCY: REMONTOWO-BUDOWLANI, ELEKTRYCY, HYDRAULICY, STOLARZE, TAPICERZY, SZKLARZE ITP.
WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI, ZYSKUJESZ RZECZ NAJCENNIEJSZĄ – SPOKÓJ – MY ZAJMUJEMY SIĘ WSZYSTKIM: PROJEKTEM, INWENTARYZACJĄ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW, ICH ZAMÓWIENIAMI I TRANSPORTEM
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NASZE AUTORSKIE PROJEKTY SĄ WYNIKIEM ŚLEDZENIA NAJNOWSZYCH TRENDÓW W POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ ARCHITEKTURZE
WYZWANIEM JEST STWORZENIE PIĘKNEGO WNĘTRZA ZA ROZSĄDNE PIENIĄDZE
POSIADAMY UBEZPIECZENIE I DAJEMY ROCZNĄ GWARANCJĘ NA WYKONANĄ PRZEZ NAS USŁUGĘ REMONTOWO – BUDOWLANĄ
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