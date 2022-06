AAYE Architekci

Jesteśmy nieszablonowym zespołem młodych projektantów, którzy nie boją się wyzwań i nieustannie szukają świeżych, nietypowych rozwiązań. Cenimy sobie prostotę i funkcjonalność w projektowaniu dbając przy tym o detal. Wierzymy w moc nowoczesnych rozwiązań z zastosowaniem ciekawych technologii co przekłada się na indywidualny charakter oraz konkurencyjność produktu. Każdy nowy projekt to dla nas prawdziwe wyzwanie, do którego podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Zawsze chcemy do końca uczestniczyć w procesie realizacji projektu, tak by jego wykonanie było zgodne z koncepcją.

Jesteśmy otwarci na współpracę z pomysłowymi i zdolnymi ludźmi. Ciągła wymiana doświadczeń z naszymi specjalistami podnosi nasze kwalifikacje, co przekłada się na zadowolenie klienta.