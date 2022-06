Jakość i wyrazisty wzór to cechy charakterystyczne kolekcji łazienkowej CRISTALSTONE. Została ona stworzona z inspiracji potrzebami i stylem życia nowoczesnego Europejczyka. Kolekcja umywalek CRISTALSTONE to przemyślane rozwiązania techniczne i materiałowe, które pozwoliły przesunąć granice wzornictwa, tam gdzie dla tradycyjnych technologii ceramiki sanitarnej jest to niemożliwe do osiągnięcia. Modne, matowe wykończenie i idealnie gładka powierzchnia zapewniają utrzymanie doskonałego wyglądu oraz nienagannej czystości.