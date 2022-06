Studio 3D2 design art to pracownia architektoniczna, która powstała jako jedna z

pierwszych w regionie. Została utworzona z pasji do projektowania, ale jest prowadzona na zasadach przyjaznych klientowi i z myślą o kliencie. Dlatego też niezmiennie po dziś dzień zajmujemy się szeroko rozumianym projektowaniem wnętrz. Zrzeszamy ku temu ambitnych i coraz częściej nagradzanych we wszelakich branżowych konkursach architektów, projektantów i grafików mających na celu tworzenie lepszej jakości w swojej dziedzinie.

Poprzez nasze artystyczne postrzeganie otaczającego nas świata w swojej pracy kierujemy się ideą tworzenia wnętrz zdecydowanie wyróżniających się spośród innych, a dzięki ogromnemu już doświadczeniu, niepozbawionych koniecznej funkcjonalności i praktyczności. Oczywistym jest również dla nas śledzenie najnowszych trendów w dziedzinie architektury wnętrz. Jednak naszą podstawową zasadą jest ścisła współpraca z klientem dająca IDEALNE DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANYCH WNĘTRZ DO PAŃSTWA UPODOBAŃ mając na uwadze Waszą unikalność i wyjątkowe wymagania – także te dotyczące budżetu przeznaczonego na prace wykończeniowe.

Nie da się też ukryć, że im większe wyzwanie przed nami tym bardziej nakręca nas to do pracy nad nim. To też bezpośrednio wpływa na omijanie przez nas wszelakich ograniczeń /za wyjątkiem obowiązujących przepisów/ i łamania stereotypów dając w rezultacie wnętrze, którego nie da się opisać słowami, ani nawet fotografiami. W nim trzeba być. Je trzeba zobaczyć.

A, że mamy na swoim koncie wiele projektów na terenie już nie tylko kraju, ale i nawet za granicą, tym samym jesteśmy w stanie dać GWARANCJĘ, iż nawiązując współpracę z nami dołączą Państwo do szerokiego grona naszych tylko zadowolonych klientów.