MBiokominki jest częścia firmy Toma, która działa na rynku kominkowym już od wielu lat.Posiadamy w swojej ofercie biokominki, paliwo i akcesoria do biokominków, wykonujemy biokominki na indywidualne zamówienie, posiadamy w ofercie szeroki wachlarz modeli: wolnostojące, biokominki do zabudowy oraz do powieszenia na ścianie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, przedstawienia swojej wizji- a my ją na pewno zrealizujemy :)