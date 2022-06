oshi pracownia projektowa

oshi pracownię projektową stworzyliśmy w 2006 roku i niezmiennie zajmujemy się projektowaniem wnętrz. W naszym dorobku, najwięcej mamy projektów mieszkań i domów ale chętnie podejmujemy się też innych wyzwań, jak sklepy, biura, kawiarnie, restauracje, hotele, jachty, wystawy, stoiska targowe i każdą inną przestrzeń, która potrzebuje aranżacji, zmiany, nadania funkcji i estetycznego wyrazu. Kochamy prostotę i biel, szanujemy naturalne materiały i funkcjonalność, dbamy o to by wnętrze było szyte na miarę właściciela i było otwarte na zmiany w czasie. Dużą wagę przykładamy do nadzoru autorskiego prac. Przez lata zebraliśmy świetne grono wykonawców i dostawców, gotowych na każde wyzwanie, których chętnie polecamy. Wspólnie dbamy by prace przebiegały sprawnie a efekt satysfakcjonował zarówno inwestora jak i nas. Przyjmujemy zlecenia na terenie całej Polski.

Oprócz licznych inwestorów prywatnych mieliśmy również przyjemność projektować między innymi dla: Łódź Design Festival, CH manufaktura, edipresse, whirlpool, Urząd Miasta Łodzi, Villeroy&Boch, Roca, Laufen, Krono, Międzynarodowe Targi Łódzkie, Ceramika Paradyż, Łódzki Dom Kultury, Apsys Polska, Infosys, OPG, MMC studio design, Glazbud, 38PR, Diason, Agata Wojtkiewicz Atelier, Azalea cruise