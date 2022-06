Nazywam się Paweł Puszczyński i jestem założycielem i właścicielem marki Modern Classic Home. Modern Classic Home to efekt moich zainteresowań wyposażeniem wnętrz i przemysłem meblarskim. Od dawna fascynowałem się tym, jak piękno sztuki można przekuć w wygodną i elegancką przestrzeń naszego codziennego funkcjonowania. I właśnie tym zajmujemy się w MC Home - poszukujemy przedmiotów, które spowodują, że Państwa wnętrza staną się eleganckie i komfortowe. Moja kariera zawodowa od zawsze była związane z wyposażeniem wnętrz. Pierwsze kroki stawiałem w marce Fryderyk Gallery, która specjalizowała się we francuskiej elegancji nawiązującej do stylów historycznych i tradycyjnego meblarstwa. Następnie związałem się z BBHome, gdzie pracowałem na stanowisku general managera zdobywając dla marki nagrodę GIA Awards 2015 - dla najlepszego salonu wyposażenia wnętrz. W tej firmie oprócz zarządzania marką, współtworzyłem koncepcję brandu, poszczególne kolekcje oraz visual sklepów. Celem Modern Classic Home, który przyświeca mi i całemu mojemu zespołowi, jest stworzenie na polskim rynku sieci sklepów, w których nasi Klienci - będą mogli znaleźć wygodne meble i eleganckie dodatki. Znajdą Państwo u Nas wybór najlepszych towarów z całego świata oraz nasze autorskie kolekcje, szczególnie zależy nam na tym żeby zaoferować Państwu polskie produkty wykonywane ręcznie. W naszych sklepach oferujemy: meble, lustra, dywany, oświetlenie, tekstylia, artykuły dekoracyjne zapachy do domu i wiele innych artykułów idealnych na prezenty. Dbając o przestrzeń naszej codzienności, w MC Home zajmujemy się również aranżowaniem wnętrz na przyjęcia, kolacje, eleganckie spotkania i inne okazje, wymagające niecodziennego podjęcia gości. Doradzamy, aranżujemy, dekorujemy kwiatami, ustawiamy i tworzymy dla Państwa świat, który pozwoli wam i waszym gościom spędzić niezapomniany czas w domu. Jeżeli macie jakieś pytania czy potrzeby, to zapraszamy do kontaktu: sklep@mchome.pl