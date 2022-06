Projektując wnętrza, staramy się znaleźć porozumienie pomiędzy wystrojem a temperamentem właścicieli. Nawiązując nić porozumienia z klientem (a po wielu wspólnych debatach i dyskusjach jest to znacznie więcej niż tylko nić) staramy się znajdować zindywidualizowane propozycje. Unikamy gotowych i oczywistych rozwiązań. Z niegasnącym zapałem, oddajemy się poszukiwaniom sfatygowanych mebli, które przy odrobinie czułości i cierpliwości nabierają nowych form i przeznaczeń. Nasze niesfatygowane oko, dostrzega najmniejsze szczegóły, które wymagają dopieszczenia i wyeksponowania, a upór i stanowczość rzadko zgadzają się na półśrodki i ustępstwa.

Projektowanie wnętrz to więcej niż praca. To przede wszystkim pasja i zamiłowanie do tworzenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy i wspólnego kreowania szalonych wariacji zwyczajnych rozwiązań.