Miuki to rodzina przemiłych mebli .

Charaktery mają bardzo różne . Kolorowe i niezobowiązujące idealnie odnajdą się w pokoju nastolatka , pomogą w nauce i pozwolą pobujać w obłokach. Ciepłe i miłe jak wielki pluszak utulą malucha do popołudniowej drzemki. Mamę zachęcą do wspólnych czytanek i zabawy. Wieczorem po ciężkim dniu, w komforcie pozwolą zasiąść wygodnie do dobrej lektury. Zaprojektowane przez mamę architektkę, funkcjonalne i wykonane z najwyższej jakości tkanin , odnajdą się w każdym wnętrzu.

Produkty posiadają atest PZH . Wszystkie tkaniny które są oferowane klientowi mają atest Oeko-Tex® który jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.

MIUKI są produkowane w Polsce .