arch_it piotr zybura

Arch_it to architektoniczna pracownia projektowa posiadająca bogate doświadczenie w spektrum projektów – od wnętrz, poprzez budynki mieszkalne po obiekty użyteczności publicznej – w tym także te największe jak domy handlowe – czy zakłady przemysłowe. Naszym Klientom oferujemy autorskie pomysły, wiedzę techniczną oraz dbałość o procedury administracyjne, a także komfortową współpracę i wysoki profesjonalizm oferowanych usług.

Dążymy do tego, aby nasze projekty charakteryzowały się wysoką jakością autorskich rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że posługując się współczesnymi środkami wyrazu w odpowiedzialny i autentyczny sposób, możemy przyczyniać się do tego, że nowo powstająca architektura odnajdzie swoje miejsce we właściwym jej kontekście, odpowiadając na potrzeby przyszłości oraz tworząc dobre relacje z przeszłością.

Portfolio arch_it obejmuje swoim zakresem budownictwo mieszkaniowe, centra handlowe, usługowe, obiekty służby zdrowia, hotele, obiekty użyteczności publicznej, projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych i inne. Architekci-partnerzy posiadają ponad 15-letnie doświadczenie potwierdzone wieloma realizacjami i nagrodami. Zdobyte doświadczenie, sprawne zarządzanie procesem projektowym, a także współpraca z renomowanymi specjalistami branżowymi pozwala nam świadczyć naszym klientom obsługę w pełnym zakresie – począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.