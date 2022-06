KAEL Architekci

KAEEL.GROUP ARCHITEKCI TO ZESPÓŁ KREATYWNYCH PROJEKTANTÓW , KTÓRZY DO KAŻDEGO PROJEKTU PODCHODZĄ Z PASJĄ, GWARANTUJĄC MU WYJĄTKOWOŚĆ. KLUCZEM DO UDANEGO PROJEKTU JEST POMYSŁ I KONSEKWENCJA.

PRZY PROJEKTOWANIU DUŻĄ UWAGĘ PRZYKŁADAMY DO PROPORCJI, DETALU ORAZ UCZCIWOŚCI WOBEC MATERIAŁU. STARAMY SIĘ BY NASZE PROJEKTY BYŁY WIZUALNIE I FUNKCJONALNIE DOPRACOWANE W NAJDROBNIEJSZYM SZCZEGÓLE. PROJEKTOWANIE ROZUMIEMY JAKO POSZUKIWANIE IDEAŁU W FORMIE I LOGIKI W FUNKCJI, A WSZYSTKO PRZY ZACHOWANIU WYRAZISTEGO CHARAKTERU PRZESTRZENI OPARTEGO NA SPÓJNOŚCI ORAZ KONTRAŚCIE.