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KAEL Architekci
Architekci wnętrz w Warszawa
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    • KOSZYKOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Klasyczna kuchnia Lite drewno Czarny
    KOSZYKOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Klasyczny salon Lite drewno Biały
    KOSZYKOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Klasyczny salon Drewno Biały
    +6
    KOSZYKOWA
    KOLEJOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Nowoczesna kuchnia Płyta MDF Biały
    KOLEJOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Nowoczesna kuchnia Drewno Brązowy
    KOLEJOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Nowoczesny salon Płyta MDF Biały
    +20
    KOLEJOWA
    PIEKARSKIEGO, KAEL Architekci KAEL Architekci Minimalistyczny salon Beton Biały
    PIEKARSKIEGO, KAEL Architekci KAEL Architekci Minimalistyczny salon Beton Szary
    PIEKARSKIEGO, KAEL Architekci KAEL Architekci Minimalistyczna kuchnia Beton Czarny
    +16
    PIEKARSKIEGO
    OGRODOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Minimalistyczna jadalnia Beton Szary
    OGRODOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Minimalistyczna kuchnia Płyta MDF Biały
    OGRODOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci Minimalistyczna jadalnia Płyta MDF Biały
    +12
    OGRODOWA
    POD LIPAMI, KAEL Architekci KAEL Architekci Nowoczesny salon Drewno Biały
    POD LIPAMI, KAEL Architekci KAEL Architekci Nowoczesny salon Drewno Biały
    POD LIPAMI, KAEL Architekci KAEL Architekci Nowoczesny salon Drewno Beżowy
    +10
    POD LIPAMI

    KAEEL.GROUP ARCHITEKCI TO ZESPÓŁ KREATYWNYCH PROJEKTANTÓW , KTÓRZY DO KAŻDEGO PROJEKTU PODCHODZĄ Z PASJĄ, GWARANTUJĄC MU WYJĄTKOWOŚĆ. KLUCZEM DO UDANEGO PROJEKTU JEST POMYSŁ I KONSEKWENCJA.

    PRZY PROJEKTOWANIU DUŻĄ UWAGĘ PRZYKŁADAMY DO PROPORCJI, DETALU ORAZ UCZCIWOŚCI WOBEC MATERIAŁU. STARAMY SIĘ BY NASZE PROJEKTY BYŁY WIZUALNIE I FUNKCJONALNIE DOPRACOWANE W NAJDROBNIEJSZYM SZCZEGÓLE. PROJEKTOWANIE ROZUMIEMY JAKO POSZUKIWANIE IDEAŁU W FORMIE I LOGIKI W FUNKCJI, A WSZYSTKO PRZY ZACHOWANIU WYRAZISTEGO CHARAKTERU PRZESTRZENI OPARTEGO NA SPÓJNOŚCI ORAZ KONTRAŚCIE.

    Usługi
    • PROJEKTOWANIE WNĘTRZ PRYWATNYCH KOMERCYJNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
    • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY
    • TWORZENIE WIZUALIZACJI FOTOREALISTYCZNYCH
    • UCZESTNICTWO W CAŁYM PROCESIE INWESTYCYJNYM
    Obszary usług
    • Cała polska
    • Niemcy
    • Wielka Brytania
    • Włochy
    Adres
    ul. Górnośląska 41
    00-432 Warszawa
    Polska
    +48-698454481 kael.eu

    Opinie

    Rafał Chojnacki Fotografia Architektury
    Współpraca z KAEL Architekci to sama przyjemność. Oprócz tego ,że mam okazję wykonywać sesje fotograficzne niebanalnych i bardzo ciekawych wizualnie realizacji pracowni to w dodatku kontakt z projektantami oraz ich klientami przed i podczas sesji jest bardzo profesjonalny . Serdecznie polecam pracownię KAEL Architekci !!!
    około 2 miesiące temu
    Ola Mazur
    Wspaniali architekci. Młodzi, kreatywni, pomysłowi. Do tego responsywni i super profesjonalni. Ich projekty są zachwycające. Nasz projekt również spełnił oczekiwania w 200%. Polecam, szczególnie tym bardziej wymagającym :)
    około rok temu
    Mariusz Tulacz
    Kulturalni ludzie z którymi można się porozumieć. W swojej pracy z pewnością będą zwracali uwagę na uniwersalne projektowanie zarówno jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością jak i użytkowników pojazdów elektrycznych.
    11 miesięcy temu
    Pokaż wszystkie 8 opinie
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