KAEL Architekci

KAEEL.GROUP ARCHITEKCI TO ZESPÓŁ KREATYWNYCH PROJEKTANTÓW , KTÓRZY DO KAŻDEGO PROJEKTU PODCHODZĄ Z PASJĄ, GWARANTUJĄC MU WYJĄTKOWOŚĆ. KLUCZEM DO UDANEGO PROJEKTU JEST POMYSŁ I KONSEKWENCJA.
PRZY PROJEKTOWANIU DUŻĄ UWAGĘ PRZYKŁADAMY DO PROPORCJI, DETALU ORAZ UCZCIWOŚCI WOBEC MATERIAŁU. STARAMY SIĘ BY NASZE PROJEKTY BYŁY WIZUALNIE I FUNKCJONALNIE DOPRACOWANE W NAJDROBNIEJSZYM SZCZEGÓLE. PROJEKTOWANIE ROZUMIEMY JAKO POSZUKIWANIE IDEAŁU W FORMIE I LOGIKI W FUNKCJI, A WSZYSTKO PRZY ZACHOWANIU WYRAZISTEGO CHARAKTERU PRZESTRZENI OPARTEGO NA SPÓJNOŚCI ORAZ KONTRAŚCIE.
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- PROJEKTOWANIE WNĘTRZ PRYWATNYCH KOMERCYJNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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