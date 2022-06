Black Chilla Design Studio

HISTORIA

Od 2013r. z pełnym profesjonalizmem służymy klientom zarówno naszą wiedzą jak i umiejętnościami, doradzając, tworząc i projektując.

DOŚWIADCZENIE

Każdy w naszym zespole posiada doświadczenie w swojej dziedzinie poparte wykształceniem oraz praktyką. Nie znaczy to jednak, iż spoczywamy na laurach. Każdy z nas w dalszym ciągu uczy się i rozwija by stale podnosić swoje kwalifikację, gdyż to co robimy jest naszą pasją.

FILOZOFIA

“Architektura jest dziedziną interdyscyplinarną”. W myśl tego stwierdzenia oraz faktu, iż można je przypisać niemal do każdej działalności twórczej staramy się łączyć ze sobą różnorodne sfery nauki, tak aby jak najlepiej wypełniać stawiane przed nami zadania.

WIZJA

Naszą wizją są projekty nie tylko piękne, ale przede wszystkim spełniające potrzeby i oczekiwania końcowego użytkownika, który będzie zadowolony zarówno z aspektów estetycznych jak i funkcjonalnych opracowanego przez nas projektu.