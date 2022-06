Smeg, to włoski producent sprzętu gospodarstwa domowego z siedzibą w Guastalla, kolo Reggio Emilia na północy kraju. Smeg posiada 16 filii na całym świecie, zagraniczne biura w Hong Kongu i Arabii Saudyjskiej oraz bardzo rozbudowaną sieć sprzedaży.

Dzięki ponad 60-cio letniej współpracy ze światowej sławy architektami, urządzenia Smeg są postrzegane jako gustowne i eleganckie rozwiązanie potrzeb współczesnego życia.

Kultura Smeg to maksymalny nacisk na jakość produktów, technologię i wzornictwo, co w konsekwencji doprowadziło do uznania jej na całym świecie jako jednego z głównych przedstawicieli standardu "Made in Italy".

Styl dla firmy Smeg, to zupełnie odrębne pojęcie: to sposób w jaki produkt współgra z otoczeniem i pozwala użytkownikowi na swobodną aranżację.

Dbałość o szczegóły i rozwiązania stylistyczne urządzeń Smeg pozwalają odzwierciedlić upodobania estetyczne ich nabywców. Urządzenia Smeg zajmują centralną pozycję w samym serc domu, tam właśnie gdzie gromadzą się ludzie. Kuchnia integruje i staje się doskonałym w pełni wyposażonym tłem dla wyjątkowych i przyjemnych chwil.