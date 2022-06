POPEE Popielewska Style

Popielewska Style to nowa marka na Polskim rynku, która powstała z pasji do projektowania, chęci spełnienia wszystkich kolorowych marzeń Waszych niemowlaczków, by już od pierwszych dni życia mogły poznawać otaczający ich bajkowy świat.

Drogie mamy każda z nas marzy, by pokój naszego maleństwa był najpiękniejszy i zachwycał gości. Marka Popielewska Style dba, by każda mama mogła urządzić pokój swojego malucha jak tylko zapragnie. Wspaniałe kolory, nietuzinkowe wzory, postacie z bajek oraz pastelowy trend nadadzą każdemu wnętrzu niepowtarzalny wygląd. Nie zapominając też o Was drogie mamy, które tak pieczałowicie poświęcacie każdy dzień dla swoich dzieci marka Popielewska Style zadbała byście po ciężkim dniu mogły wypocząć w zaciszu pięknie zaaranżowanej sypialni z serii Home Design. Charakteryzuje nas sumienność, dokładność, dbałość o najmniejsze detale i wysoka jakość. Do produkcji wszystkich elementów używamy tkanin światowych projektantów, które sprowadzamy z Europy i USA. Bezpieczeństwo Waszych pociech jest dla nas najważniejsze tak więc wszystkie produkty naszej marki są antyalergiczne. Mamy nadzieję że produkty marki Popielewska Style zachwycą Wasze oczy i już od pierwszych chwil użytkowania je pokochacie Ewelina Popielewska