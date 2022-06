Pracownia Projektowa Jamuła Sławomir

Jestem architektem wnętrz po wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, którą ukończyłem w 1993 r.

Od 1996 r. prowadzę w Rzeszowie autorską pracownię projektowania wnętrz, w której wykonuję głównie projekty wnętrz mieszkalnych (domy mieszkania) ale także, od czasu, do czasu - wnętrz użyteczności publicznej. W swojej pracy kieruję się głównie oczekiwaniami klienta, wychodząc z założenia, że wnętrze, które projektuję, przede wszystkim jemu ma się podobać, bo to on spędzi w nim kolejne lata swojego życia. Projektując wnętrza, skupiam się przede wszystkim na tym, żeby były one funkcjonalne, a dopiero w następnej kolejności chwytały za serce swoim wyglądem. Nie interesują mnie wnętrza które są tylko "dizajnerskie" - ale mieszkać się w nich nie da. One są dobre na okładkę magazynu wnętrzarskiego, w życiu, sprawdzają się nieco gorzej. Oczywiście, zależy mi na tym, żeby, oprócz funkcji, projektowane przeze mnie wnętrze było również atrakcyjne wizualnie - ale nie za wszelką cenę. Zapraszam do zapoznania się z galerią moich projektów i do ewentualnej współpracy. Sławomir Jamuła.