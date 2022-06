Atelier Projekt UmM

Jesteśmy marką, której pasją jest tworzenie rzeczy naturalnych, zgodnych

z ekologicznym zamysłem tworzenia rzeczy z rzeczy; upcyclingiem i przetwarzaniem wszystkiego w sposób unikatowy, z sercem! Z każdego kawałka drewna wydobywamy duszę, nie zacierając tym samym jego naturalnego i prawdziwego charakteru. Motywacją do pracy jest nasz upór i chęć nieustannego poznawania potrzeb klientów. To natomiast dało nam szerokie pole manewru w tworzeniu produktów inspirowanych własnym doświadczeniem, umiejętnościami, fantazją, eksperymentami z drewnem; naturalnymi preparatami do malowania i impregnacji.