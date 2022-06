Moduly led montowane sa do oprawy od zwyklej zarówki i slużą lampą i żarówką jednocześnie.

Wszystko co potrzebne do montażu takiej lampy to wkręcenie jej do oprawy od zwykłej żarówki 230V bez wykorzystania dodatkowych transformatorów.

Pozwól swojej wyobraźni tworzyć! Stwórz własne niepowtarzalne świetlne wzory, łącząc kilka identycznych lub różnych modułów.