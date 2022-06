W Moim Stylu

Firma powstała w 2004 roku. W pierwszych latach działalności właściciele firmy pośredniczyli w wynajmie ekskluzywnych domów i apartamentów. Wizyty we wnętrzach każdej nieruchomości wzbudzaly wiele emocji szczególnie wtedy, gdy oferowana przestrzeń wymagała modyfikacji aby zwiekszyc jej atrakcyjność w oczach potencjalnych klientów. Tak właśnie zrodzila się pasja do aranżowania wnętrz, która rozwijała się w kolejnych latach, a gromadzone doświadczenia właścicieli utwierdzily ich w przekonaniu, że jeden choćby mebel, ale niezwykły może wpłynąć na całość pomieszczenia w sposób szczególny. Jeśli do tego dopełnimy go równie nietuzinkowymi dekoracjami, efekt może być zdumiewający. Kształt, barwa, faktura i historia w tle każdego mebla staly się niemal obsesją i całym światem. Rosnąca pasja pogłębiła się przez odbywane podroże po Europie ze szczególnym rozmiłowaniem we Francji i Anglii. Lawendowe pejzaże Prowansji, zapach, smak i piękno klasycznej linii stylu Ludwika XV i XVI zawładnęło sercami właścicieli, a nostalgiczny urok angielskich róż wzmocniony akcentami stylu shabby chic ostatecznie przesądził o wielkiej milosci do mebli i dekoracji z duszą i historią w tle.

Stylizacja mebli Poszukiwanie unikatowych mebli nierzadko zniszczonych stało się początkiem do nadawania im drugiego życia przy mocy technik bielenia, postarzania bądź też malowania mebli specjalistycznymi farbami o bajecznych barwach.

Aranżacja wnętrz Dziś właściciele nie tylko oferują niepowtarzalne meble i dekoracje, ale także pomagają aranżowac przestrzeń w stylu, który najbardziej kochają i którym chcą dzielic się z innymi. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy cenią sobie profesjonalizm, jakość i terminowość. Oferujemy bogaty asortyment mebli zarówno dla tych, którzy szukają ponadczasowej klasycznej elegancji jak i nowoczesnego designu. W naszej ofercie znajdą Państwo meble pokojowe, młodzieżowe, biurowe oraz meble do sypialni. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom i oczekiwaniom posiadamy meble najbardziej znanych i cenionych marek takich jak Kare Design, Wolf Mobel, Innovation, HK Living, Zuiver, Slamp, I&i, A.D.

Nasze meble charakteryzują się przede wszystkim funkcjonalnością i pięknem. Wykonane z materiałów najwyższej jakości, niebanalne, oryginalne, stworzone z dbałością o szczegóły, zachwycą najbardziej wymagających klientów. Zapraszamy także do zapoznania się z ciekawą ofertą akcesoriów i dodatków takich jak, lampy, zegary, figurki oraz lampy, które nadadzą niepowtarzalnego charakteru i klimatu niejednemu wnętrzu.

Zapraszamy do zakupów w max-meble, gwarantujemy fachową pomoc i doradztwo dzięki wykwalifikowanemu personelowi, który chętnie odpowie na wszystkie pytania.