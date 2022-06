Ż Pracownia

Natura, tekstura, faktura w dobrej formie i kolorze. A jeśli dodatkowo nie obcy ci upcycling, zapraszam do mojej pracowni!

Mam na imię Karolina i jestem architektem. Oprócz projektowania obiektów oraz wnętrz, w wolnych chwilach chwytam za narzędzia i realizuję to, co jeszcze „chodzi mi po głowie”. Meble, które projektuję i własnoręcznie wykonuję to połączenie naturalnych materiałów, kolorów, prostych form i często idei recyclingu.

Jeśli twój wymarzony mebel również wciąż jest tylko marzeniem, podziel się tym ze mną, a może uda nam się wspólnie je zrealizować!

If additionally you do care about upcycling, you are very welcome to check out my studio! My name is Karolina and i’m an architekt. Beside architectural and interior designs, I bring to life what’s currently on my mind. And I often think of furniture. The pieces I design and hand made are the combination of natural materials, colours, simple forms and often the idea of upcycling. So if your dream piece of furniture still is just an idea, let me help you to make it real!