KOZIEJ ARCHITEKCI

Jesteśmy pracownią projektową, specjalizującą się w architekturze dedykowanej, szytej na miarę każdego klienta. To nie jest pusty slogan. Inspiruje nas idea „bespoke”, którą staramy się przełożyć twórczo na naszą architekturę. To zaczerpnięta z tradycyjnego krawiectwa, ciągle wypracowywana przez nas filozofia tworzenia unikalnego projektu od podstaw, dla określonego, indywidualnego użytkownika. Nie oznacza ona rozpasania czystej formy, a raczej poruszanie się w określonych ramach, wyznaczonych przez proporcje, kontekst, wrażliwość na człowieka i środowisko naturalne. To również tradycyjne, energooszczędne materiały, dbałość o detal, nieustanne poszukiwanie harmonii między funkcją a formą. Nasze projekty szanują otoczenie, nie są nachalne, cechuje je raczej poczucie dopasowania niż krzykliwa nonszalancja. Tak skrojona architektura dyskretnie wyróżnia naszych klientów - jest jak dobrze skrojony garnitur.

Cechuje nas także oryginalny sposób pracy. Tworzymy w oparciu o „design thinking” - metodę charakteryzującą się tym, że we wspólnym definiowaniu potrzeb, generowaniu pomysłów, czy opracowaniu poszczególnych wariantów koncepcji, uczestniczy nasz klient. Dzięki temu ma on szansę stać się współautorem projektu. Pozwala nam to nie tylko na lepsze wsłuchanie się w potrzeby każdego użytkownika, ale daje także nieporównywalne poczucie satysfakcji każdemu zleceniodawcy. Nasze doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie każdej inwestycji od etapu koncepcji, po projekt wykonawczy, na nadzorze autorskim kończąc. Projektowaliśmy dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucji publicznych. Wierzymy, że każdy z naszych projektów stanowił określoną wartość dodaną, której prawdziwym źródłem była nasza praca.

We are a design studio specializing in architecture dedicated and tailored to each customer. This is not an empty slogan. We are inspired by the ‘bespoke’ idea, which we try to translate creatively into our architecture. It is an imported from traditional tailoring, constantly developed philosophy of creating a unique design from the base for a specific, individual user. It does not mean debauchery of a pure form, but rather moving within a certain, designated by the proportions, context and sensitivity for human beings and the environment. It also means traditional, energy-saving materials, attention to detail, constant search for harmony between function and form. Our projects respect the environment, are not intrusive, they are characterized by a sense of being suited than flashy nonchalance. Architecture tailored in such a way discreetly distinguishes our customers - is like a well-tailored suit.

We are also characterized by the original way of working. We create on the basis of the "design thinking" - a method characterized by the participation of our client in collective defining of needs, generating ideas and developing different options of a concept. As a result, one has a chance of becoming a co-author of the project. This allows us not only to listen to the needs of each user better, but also gives every customer the incomparable sense of satisfaction. Our experience allows us to carry out any investment from the concept stage, to the detailed design, to finish with the author’s control. We have designed for private customers, business ones and public institutions. We believe that each of our projects has a specific added value, which true source is our work.