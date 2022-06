Marka Petit Coco powstała w 2010 roku. Od samego początku skupiliśmy się na oferowaniu produktów wysokiej jakości, które są zaprojektowane tak aby wyrażały nasz styl. Jakość w naszym rozumieniu to możliwość projektowania najlepszych, dopracowanych produktów przy jednoczesnym wykorzystaniu cenionych, naturalnych tkanin i przędzy tak, aby zapewnić komfort klientom. Dzięki naszym produktom poznasz znaczenie codziennego luksusu. Kochamy wszystko co odzwierciedla prostotę i harmonię, ponieważ ich piękno jest ponadczasowe. W Petit Coco mamy odwagę robić to w co wierzymy a drogę wyznacza nam intuicja a nie obowiązujące trendy. Nasz styl manifestuje naszą ciekawość i otwartość na świat. Daje nam to twórczą wolność by tworzyć oryginalne, autentyczne produkty, z którymi w sposób emocjonalny łączą się nasi klienci. Stawiamy na jakość, naturę i piękne wzornictwo.