Formea Studio

Projektujemy wnętrza mieszkalne i komercyjne. Zajmujemy się kompleksowym rozwiązywaniem przestrzeni, dbając nie tylko o estetykę, ale również o ergonomię oraz wygodę przyszłych użytkowników. Śledzimy najnowsze trendy w światowym designie, bo chcemy, aby wnętrza naszych klientów powstawały z duchem czasu i nawiązywały do najlepszych wzorców. Z chęcią przeprowadzimy Państwa przez pełen proces projektowy, ale oferujemy również usługi w okrojonym zakresie, ograniczone do jednego lub kilku wybranych etapów, jak rownież projektów konkretnych mebli. Zapraszamy do kontaktu!