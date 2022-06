Kolorum Projektowanie Wnętrz

Pracownia KOLORUM oferuje pełny wachlarz usług związanych z architekturą i aranżacją wnętrz. Głównymi filarami naszej działalności jest aranżacja oraz projektowanie wnętrz prywatnych, komercyjnych, publicznych oraz stoisk targowych i wystaw. Zajmujemy się również projektowaniem i wykonawstwem mebli na wymiar.

Oferujemy Państwu kompleksową oferta, która obejmuje każdy etap działań - od projektu po realizację i to od Państwa oczekiwań uzależniamy zakres wykonywanych usług. Naszym celem jest najwyższej jakości przestrzeń dopasowana do Państwa potrzeb oraz wymagań, wzbogacone naszym doświadczeniem i wsparciem przy realizacji. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i gwarantujemy elastyczne podejście do współpracy.