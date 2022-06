Kasia - Jestem absolwentką Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.

Specjalizuję się w projektach wszelkiego typu wnętrz. Zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Prowadzę pracownię projektowania i aranżacji wnętrz pod nazwą KRESKA. STUDIO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ.

Daria - absolwentka Instytutu Sztuk Wizualinych w Zielonej Górze oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu ukończonej z dyplomem magistra sztuki. Wnętrza, które tworzę są nie tylko estetyczną wizualizacją komputerową ale przede wszystkim przemyślanym i spójnym projektem, który został dopasowany do potrzeb i gustów ich użytkowników. Moja misja: Żeby każde wnętrze było małym dziełem sztuki! W związku z zapotrzebowaniem rynku, powstały pakiety aranżacji wnętrz o różnym zakresie. EKONOMICZNA – PROJEKT FUNKCJONALNY

W meblowaniu mieszkania /domu/lokalu usługowego najważniejszy jest dobry plan. Podstawą tego założenia jest inwentaryzacja. To na jej podstawie rozmieszczę meble i akcesoria w kilku możliwych wariantach. Podpowiem Państwu czym kierować się podczas zakupów a także dokąd udać się i z kim warto negocjować ceny. Dedykowana dla Klienta dyspozycyjnego, który ma dużo czasu aby zająć się remontem lub budową, posiada sprawdzonych i wykwalifikowanych wykonawców i co najważniejsze: nie boi się wyzwań i ma pomysł na wymarzone wnętrze. W tym pakiecie na budowie pojawiam się wyłącznie podczas inwentaryzacji. W sytuacji kiedy nie jest możliwa inwentaryzacja, projektuję na podstawie projektu budowlanego przekazanego przez Inwestora. Inwestor jest świadomy, ze w związku z tym mogą wystąpić niewielkie różnice pomiarowe pomiędzy przekazanymi rysunkami , a stanem rzeczywistym i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. STANDARD - DLA KAŻDEGO To idealna propozycja dla Klienta, który potrzebuje zobaczyć w 3d swój dom bądź mieszkanie.

W tym samym pakiecie mieści się projekt budowlany z wytypowanymi sklepami, materiałami , projektami mebli nietypowych. Jest to coś więcej niż rozbudowana wersja ekonomiczna. Dedykowana Klientowi, który chciałby otrzymać kompleksowy projekt wykonawczy wraz z poglądowymi wizualizacjami. Na podstawie rysunków, wykwalifikowany wykonawca, jest w stanie odwzorować wnętrze z wizualizacji. Rysunki są zrozumiałe i czytelne dla Inwestora oraz Wykonawcy. PAKIET DE LUXE

Jak sama nazwa mówi: dostajecie Państwo pełen pakiet usług. Projekt składający się z części budowlanej, wizualizacje w 3d, zestawienia materiałów oraz wyposażenia, a także projekty mebli indywidualnych.

Dodatkowo pełnię nadzór autorski nad remontem. To jest doskonała opcja dla Klienta, który nie ma czasu osobiście dopilnować realizacji inwestycji.

Pamiętajcie, diabeł tkwi w szczegółach!