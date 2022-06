Blaise Handmade Furniture jest autorską pracownią zajmującą się wykonywaniem ręcznie robionych mebli. Ręczne wykonanie i dbałość o najmniejsze detale, pozwala nam tworzyć wspaniałe meble, których jakość zadziwi najbardziej wymagających klientów.Podążamy za najnowszymi trendami, abyś mógł wspólnie z nami kreować niepowtarzalne wnętrza. Specjalizujemy się w produkcji stołów, ale wciąż poszerzamy swoją działalność, inspirując się najnowszymi trendami wnętrzarskimi.Doskonale wpasowujemy się w klimat loftowy i industrialny. Projektujemy i wykonujemy na zamówienie. Wierzymy że nasza twórczość zainspiruje również Państwa.

Blaise Handmade Furniture is a young and qualified team of artisans tasked with the creation of beautifully handcrafted furniture. Our craftsmanship and attention to the smallest of details, allows us to create fine furnishings, the quality of which will amaze even the most demanding customers.BLAISE specializes in crafting tables, but we are always seeking to expand our horizons by getting inspiration from the latest interior design trends.We design and manufacture to order. At Blaise, we believe that our work will inspire you.