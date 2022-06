CUDO Grupa Projektowa

Grupa projektowa CUDO powstała z połączenia pracowni BoHome Tomasza Borowiaka oraz SOON Aleksandra Czerwonki, tworząc w ten sposób trzon większej grupy projektowej. CUDO to pracownia specjalizująca się w architekturze wnętrz, wzornictwie i grafice. W projektowaniu wykorzystujemy najnowsze trendy obowiązujące w tej branży i własne doświadczenie, by zaoferować naszym klientom nowoczesne rozwiązania zarówno projektowe jak również technologiczno-materiałowe. Łącząc kreatywne podejście ze zrozumieniem oczekiwań klienta pracownia dążymy do kreowania wnętrz o prostej, czytelnej formie, przemyślanej funkcjonalności i nowoczesnym stylu.